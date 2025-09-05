In alto i calici per la «Festa del Moscato di Scanzo»

Prosegue il tour 2025 de L’Eco café, la redazione mobile de L’Eco di Bergamo che attraversa il territorio per incontrare i lettori nelle piazze e nei luoghi più vivi della provincia. Questo fine settimana farà tappa a Scanzorosciate, in occasione della «Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi». L’appuntamento è in via Calvi, dove lo stand sarà presente sabato dalle 15 a mezzanotte e domenica dalle 12 alle 23. Un’occasione per gustare una tazzina di caffè Poli, ma anche per conoscere i giornalisti della redazione e sottoscrivere un abbonamento a condizioni speciali.