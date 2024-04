La «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca», un equilibrio tra innovazione e tradizione

Le diverse attività didattiche in programma faranno immergere i più piccoli in percorsi sensoriali e divertenti, come «I detective dell’orto, chi ha mangiato l’insalata?», il simpatico gioco per scoprire «gli amici dell’orto e i furbetti che si nutrono degli ortaggi senza permesso». Grazie invece a «La pecora a Colori: dalla pecora al gomitolo» i partecipanti potranno realizzare degli acchiappasogni con fili di lana di pecora, oppure, nel caso preferissero il «Laboratorio delle piante officinali, le essenze della natura», potranno creare dei saponi con le essenze naturali. Mettere le mani in pasta, anche letteralmente, sarà la sfida rivolta ai più piccoli per imparare divertendosi. In programma infatti c’è anche «Piccoli mugnai crescono: laboratorio di panificazione», nato per “toccare con mano” i diversi tipi di cereali e le loro proprietà. Ogni giorno della Fiera sarà una scoperta per i bambini, grazie ad attività come la sgranatura del mais e la semina per “piantare una pianta”.