Leslie Abbadini e il suo «Sweet Christmas Suite» celebrano in musica il Natale di Clusone

LA: Sì, ma non solo. Il Natale è ovviamente il filo conduttore, ma all’interno della scaletta ci saranno anche brani non strettamente natalizi. Ho scelto canzoni che mi emozionano, pezzi che considero magici e capaci di creare un’atmosfera speciale. Per esempio, canterò «Now We Are Free», il tema del film «Il Gladiatore» per poi spostarmi su brani di Francesca Incudine come «Iettavuci» e «Luna» e altro. Ovviamente non mancheranno tanti classici natalizi, perché il Natale è il punto di partenza e di arrivo dello show, ma tra l’inizio e la fine ci saranno tante sfumature che renderanno unico questo viaggio musicale. La scaletta stessa è pensata per trasmettere emozioni: i brani più intimi e toccanti si trovano nella parte iniziale e centrale del concerto. Andando verso la fine, invece, ci sarà spazio per pezzi più leggeri e gioiosi che porteranno ad un crescendo di energia e allegria.