«Mercatanti in Fiera» porta l’Europa sul Sentierone

Insomma, giunta alla sua 21esima edizione, la manifestazione è ormai una tradizione fissa per la città di Bergamo e ognuno dei suoi abitanti ha almeno una bancarella preferita che non vede l’ora di visitare durante la fiera. Personalmente faccio sempre scorta di bulbi olandesi e biscotti bretoni, ma amo farmi tentare anche dalle numerose proposte culinarie. E fra amici che impazziscono per le mini crèpes olandesi, per gli indumenti in lana finlandesi o per le ceramiche inglesi, una cosa è certa: con chiunque andrete a fare un giro alle bancarelle, troverà sicuramente qualcosa di suo gusto. Provare per credere!