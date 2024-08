Per Sant’Alessandro impegniamoci a costruire una società giusta

Celebrare valori universali che trascendono i confini della fede e diventano fondanti per il buon vivere della comunità. Questo l’obiettivo che la Diocesi di Bergamo e l’amministrazione comunale si sono posti, dal 2014 ad oggi, come punto cardine nell’organizzazione della festa di Sant’Alessandro Martire, Patrono della città di Bergamo celebrato tradizionalmente il 26 Agosto. Come consuetudine, anche per quest’anno è stato individuato una virtù come tema d’accompagnamento alle celebrazioni patronali. Dopo misericordia, gratitudine, coraggio, speranza, umiltà, fraternità, compassione, fiducia, pace, dialogo nell’anno della Capitale della Cultura, il 2024 pone la giustizia come tematica principale in una serie di appuntamenti religiosi e laici che, partendo dal 20 agosto, copriranno tredici giorni.