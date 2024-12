Quattro idee da non perdere per i giorni di Natale (e Santo Stefano)

Care lettrici e cari lettori… è Natale! Tra regali, cenoni e pranzi in famiglia, i giorni dal 24 al 26 dicembre sembrano volare. Ma se volete ritagliarvi un po’ di tempo fuori casa per voi, per le vostre famiglie o per i vostri amici, ecco una selezione dei migliori eventi – suddivisi per categoria – che potete trovare in città e in provincia da domani a giovedì.