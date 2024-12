«Sarnico Magic Christmas»: il Lago d’Iseo si anima con l’arrivo dello spirito natalizio

Nei fine settimana d’Avvento non mancheranno eventi ad hoc come il video mapping e laser show «Lo Spirito di Natale», realizzato appositamente per il 2024 e proiettato sulla facciata della chiesa parrocchiale in piazza SS Redentore. Un’esperienza sensoriale arricchita che farà vivere ai presenti la storia del villaggio nordico di nome Frostyale dove d’improvviso lo spirito natalizio sparisce e, attraverso il lavoro degli abitanti, potrà tornare a vivere. Una proiezione della durata di una ventina di minuti di cui si potrà godere nelle giornate di sabato 7 e 14 dicembre alle 17.30, alle 19 e alle 19.30, oltre che domenica 8 e 15 dicembre alle 17.30, alle 18, alle 18.30, alle 19 e alle 19.30.

ATTENZIONE. A causa del maltempo previsto per il fine settimana del 7 e dell’8 dicembre, la programmazione prevista per la domenica è stata annullata. Il video mapping sarà visibile venerdì 13 dicembre, mentre il concerto della band itinerante verrà riprogrammato in data da destinarsi.