Una cascata di luce illumina Valbondione

Valbondione non fa mancare proprio nulla ai residenti e a chi si ferma in villeggiatura per le vacanze di Natale tanto da ospitare per la prima volta una mostra nel Palazzetto dello Sport dal titolo «Valbondione, il Comune a due stelle»; l’esposizione è a cura di Casanova Giorgio, in arte Artisticamente Inter. L’esposizione nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Valbondione e l’artista bergamasco; da anni lavora alla produzione di oggetti artistici legati al club di Milano, tanto da entrare in collaborazione con la società e creando opere anche per i giocatori. I supporti utilizzati per le produzioni artistiche sono tele, pietre, vinili, piastrelle e monete. «Abbiamo molti turisti che arrivano da Milano – continua Beretta – Questa mostra è un omaggio a loro, abbiamo voluto portare l’Inter anche in Val Seriana, dando la possibilità ai tanti tifosi di essere vicini alla loro squadra del cuore anche in villeggiatura».