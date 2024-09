Ridere, commuoversi e fare comunità. Una magia possibile con i burattini

Invece, in questo caso, lei e lui hanno la testa di legno e sono alti meno di mezzo metro. Lui è Arlecchino, vivace e astuto personaggio della commedia dell’arte. Lei Colombina, l’eterna amata di lui, che rischia di finire in sposa al Capitano Spaccamonti, un soldato vanaglorioso che tanto piace a suo padre, l’avido e geloso Pantalon de’ Bisognosi, che vorrebbe sistemare la figlia col classico “buon partito”. Per sapere se i due riusciranno a coronare il loro amore l’appuntamento è a Calusco d’Adda sabato 28 settembre alle 16.30 in via Vittorio Emanuele II nella piazzetta davanti a Foto Ottica Carminati, che anche quest’anno regala al paese e al pubblico uno spettacolo di burattini, «Arlecchino coto e stracoto d’amore». In caso di maltempo, lo spettacolo è spostato al Centro Civico San Fedele, in viale dei Tigli 138 a Calusco d’Adda.