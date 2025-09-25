«San Michele in Festa» ad Almè, una giornata tra tradizione, commercio locale e cultura

L’attenzione verso la mobilità dolce riflette una sensibilità crescente verso forme di turismo che privilegiano il contatto diretto con luoghi e comunità. Si tratta di un approccio che si allontana dalla fretta per abbracciare il tempo della contemplazione e dell’incontro autentico, valori che risultano sempre più ricercati in un’epoca di accelerazione generalizzata. «”San Michele in Festa” non sarà solo intrattenimento, ma riconoscenza verso i nostri commercianti», dichiara Massimo Bandera, sindaco di Almè. «I negozi di vicinato rappresentano un patrimonio prezioso: non sono semplici punti vendita, ma luoghi di incontro, dialogo, comunità. Con il sostegno del bando “Lombardia Style” vogliamo valorizzarli, ricordando quanto siano fondamentali per mantenere vivo il paese e renderlo attrattivo per visitatori e turisti». Le parole del primo cittadino ribadiscono come la manifestazione non si limiti al folclore, ma rappresenti una strategia consapevole per sostenere l’economia locale attraverso la valorizzazione delle sue componenti più radicate.