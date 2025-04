Un Festival per gli spaventapasseri, attenti custodi del buono bergamasco

C’è qualcosa di profondamente antico e umano nella figura dello spaventapasseri; siamo abituati a (intra)vederlo così: solitario, irto e inamovibile nel mezzo di un campo, con le braccia tese e il volto immobile. Una via di mezzo tra un guardiano del raccolto e una sentinella del tempo, una figura creata dall’uomo per assomigliargli e per resistergli. Un simulacro di legno, paglia e vecchie stoffe capace di ingannare gli uccelli dal cielo, allontanandoli dalla tentazione del raccolto che – appunto – va custodito come bene per il futuro. Lo spaventapasseri diventa così guardiano paziente della potenzialità custodita nelle spighe immature, una figura di confine tra natura e cultura. Non si muove, non parla e non respira, eppure custodisce; porta su di sé il peso delle stagioni nel silenzio di chi osserva senza giudicare e conosce la fatica quotidiana, la dignità del lavoro contadino, l’identità agricola di un luogo. Così, mentre la sua giacca è lisa dal vento e dal sole, ricorda a tutti che – nel 2025 – è ancora possibile salvare le tradizioni agricole dall’oblio a cui può condannare l’ansia di produttività a livello globale.