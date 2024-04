Una festa diffusa per parlare di pace: tutto il bello delle «Settimane della Cultura»

Nelle «Settimane della Cultura» si possono scoprire anche i documenti più interessanti degli archivi: le parrocchie di Pradalunga e Cornale ad esempio proietteranno documenti d’archivio digitalizzati, stralci di vita comunitaria e di corrispondenze con i militari in guerra. Non mancheranno spettacoli teatrali – come «Qoelet, voci e sguardi di donne», in scena presso il Cineteatro di Redona –, dibattiti e conferenze, oppure concerti (date un occhio a questo appuntamento: si chiama «Jazz Passion» e sarà ispirato agli affreschi della Chiesa di San Nicolò ai Celestini). Spazio anche allo sport: a Seriate, sono in programma un’esposizione fotografica e la presentazione di un libro per ricordare l’unione pacifica che lo sport ha creato e continua a creare sul territorio.