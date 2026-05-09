Il giardino della mamma. I consigli per un pensiero indelebile

Oggi siamo abituati a volere tutto subito. Risultati immediati, cambiamenti rapidi, soddisfazioni veloci. Le piante invece funzionano diversamente. Ti ricordano che le cose più belle richiedono tempo, cura e presenza costante. Forse è anche per questo che la festa della mamma, negli anni, ha assunto un significato diverso per me. Non è più soltanto una ricorrenza. È diventata un momento per celebrare la bellezza che evolve e tutto ciò che continua a rigenerarsi nel tempo.