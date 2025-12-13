Trasformiamo la tavola di Natale in un mondo gentile fatto di fili, frutti e respiri d’inverno

Apparecchiare la tavola a Natale non è soltanto un’azione pratica, ma un rito che viene da lontano. Nell’antica Roma la tavola era decorata con alloro e melagrane come augurio di prosperità; nel Medioevo i colori e le simbologie narravano speranze e paure; e nel Barocco la tavola divenne un vero teatro, un luogo dove frutti lucidi, foglie dorate e pane croccante componevano paesaggi scenografici che sembravano usciti da nature morte dipinte. Più tardi, lo sguardo europeo ha incontrato quello orientale: l’Ikebana ha insegnato l’essenzialità dei gesti, il ritmo delle forme, la grazia di un ramo disposto con cura. Oggi questi mondi convivono naturalmente: l’abbondanza occidentale e la purezza giapponese, intrecciate da una sensibilità contemporanea che cerca equilibrio e leggerezza. La tavola diventa così un luogo in cui tradizione, natura e arte dialogano in un’unica, silenziosa celebrazione.