Con il «Sashiko» si trasforma il rammendo in arte

Il primo materiale da recuperare è un tessuto spesso e abbastanza sostenuto, preferibilmente in tinta unita per far risaltare il ricamo. L’ideale è il denim (la stoffa dei jeans), così come canapa, cotone, lino, misto lino, lana e fibre vegetali in generale. Assolutamente da evitare, invece, le stoffe elasticizzate. Per la borsetta ho utilizzato un tessuto di cotone 100%. Poi un filo da ricamo. In merceria potete acquistarne uno ad hoc (chiedete del filo per “ricamo giapponese”), ma va benissimo un filo generico abbastanza grosso e che non si sfilaccia, in modo che le linee risultino nette e pulite. Per enfatizzare al massimo la definizione di queste ultime, inoltre, il colore del filo dovrebbe essere in contrasto con quello della stoffa sottostante. Personalmente ho scelto di non comprare un filo apposito ma di utilizzarne uno per maglia e uncinetto che avevo già, in linea con la filosofia del Boro, basata sull’utilizzo creativo di ciò che si ha a disposizione. Un ago lungo da ricamo. Anche in questo caso non avevo un ago specifico per ricamare: ho semplicemente utilizzato quello più lungo del mio assortimento. Un gesso da sarta o pennarello idrosolubile con cui tracciare una griglia sul retro del tessuto, che ci farà da guida per posizionare i punti con precisione. A tale scopo utilizzeremo anche una riga o una squadra. Per linee curve, invece, è utile un compasso. Infine, un foglio quadrettato su cui disegnare lo schema del nostro ricamo, da ricreare sul retro del tessuto come guida. In rete e nei libri dedicati sono disponibili moltissimi schemi di esempio; sono acquistabili anche degli stencil che permettono facilmente di riportare sulla stoffa lo schema scelto. Non è indispensabile, ma se per ottenere punti più regolari preferiamo lavorare con il tessuto teso possiamo impiegare un telaio circolare da ricamo.