Alla «Fiera dei Librai» l’arte incontra la pedagogia

«La premessa da cui nascono questi incontri – spiega Marcello Zagaria – era di collegare la nostra partecipazione alla “Fiera dei Librai” sia alla nostra attività, sia a quella esigenza che hanno ormai i ragazzi di tornare ad occuparsi di lettura e scrittura, forme artistiche sì espressive, ma anche connesse con la pratica del corpo. Ad oggi, queste attività che si traducono in esperienze pratiche del “fare” delle persone, stanno andando perdendosi nei più giovani, quindi la pedagogia deve tornare a occuparsi della scrittura e della lettura per non smarrire l’essenza dell’esperienza attraverso la pratica del corpo. Queste forme espressive, ugualmente alla poesia, al teatro e al canto, rappresentano opportunità straordinarie di crescita per i giovani. Così abbiamo pensato di chiamare, per quanto riguarda l’ambito delle neuroscienze, il nostro amico Gian Luca Bianco, che ha lavorato a presentazioni video di un esperimento sui neuroni specchio condotto da Giacomo Rizzolatti. Abbiamo chiamato anche il professor Gaetano Oliva, che si occupa presso l’Università Cattolica di Milano di teatralità e di forme espressive legate alla pedagogia, e Graziano Piazza, un grande attore pluripremiato a livello nazionale nonché neo direttore artistico del Teatro Stabile di Catania. Nel caso di Piazza, l’intervento non sarà in presenza per via degli impegni sopraggiunti con la sua nuova carica, ma siamo comunque più che felici di avere un suo saluto per l’apertura della conferenza».