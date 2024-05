Dove vivono gli studenti dell’Università degli studi di Bergamo?

Per quanto riguarda le zone in cui è più conveniente cercare un alloggio, sicuramente questo dipende dalla sede del corso di laurea. Bisogna considerare che non tutte le zone sono raggiungibili coi mezzi e in auto, fattore da non sottovalutare soprattutto nel momento in cui bisogna raggiungere i supermercati e trasportare la spesa. Sicuramente tra le vie preferite dagli studenti c’è via Sant’Alessandro, strategicamente posta a metà tra Città Alta e le zone del centro. Ma anche in questo caso i costi hanno subito dei notevoli aumenti negli ultimi anni.