Alla ChorusLife Arena arriva la nazionale maschile di volley. La “voce” della gara sarà di Michele «Maic» Perani

«Chi meglio di lui?» verrebbe da esclamare. E infatti, eccolo pronto a coronare – a sua volta – un sogno azzurro. Un altro, in un contesto differente da quello del 2021 quando aveva fatto parte del team “voci” ai Mondiali di sci alpino di Milano-Cortina. Classe 1978, nato a Gazzaniga e residente con la famiglia (la moglie Denise, i figli Morgana e Sebastiano) a Fiorano si distingue da tempo per effervescenza, esperienza e competenza facendo il proverbiale «pieno di consensi». «Deve essere, anzi sono certo che sarà una grande festa – evidenzia Perani – a prescindere dal roster logicamente sperimentale che sceglierà il ct Ferdinando de Giorgi. Un grande orgoglio la Nazionale a Bergamo, l’imperativo è quello di spingere. Ma lo faremo con eleganza, senza esagerare. Ricordo che, nel giorno del debutto a ChorusLife Arena i tecnici, sorridendo, mi hanno detto che avevano messo una cassa in più rispetto al concerto di Sam Fender qualche giorno prima. Non mi aspetto tanto, ma so che il contesto sul piano tecnico sarà impeccabile».