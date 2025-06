Silvia Turani, da Grumello nel mondo grazie al rugby

Ciò che Silvia sognerebbe è che il rugby possa fare dei passi in avanti anche a livello di organizzazione, con l’Italia che ha ancora molto da imparare rispetto all’Inghilterra. Non solo da un punto di vista agonistico, dove il movimento della palla ovale deve fare ancora vari passi in avanti per essere all’altezza delle avversarie, ma soprattutto a livello culturale, permettendo alle atlete di giocarsi le proprie carte senza dover mettere da parte i sogni legata alla famiglia. «La differenza tra i due Paesi è abissale. In Inghilterra il rugby è uno sport nazionale, praticato anche a scuola nell’ora di educazione fisica e all’università, dove ci sono dei club che sarebbero forti come quelli del nostro campionato di Serie A. In Inghilterra c’è poi probabilmente il campionato più importante del mondo, con una federazione molto più strutturata rispetto alla nostra. Per migliorare, in Italia servirebbero nuove squadre e un miglioramento dal punto di vista contrattuale per le atlete, con tutele, convenzioni, maternità e figure di professionisti a seguito dei team », spiega con rammarico l’atleta di Grumello del Monte.