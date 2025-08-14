Ferragosto a Bergamo? Le migliori idee per sentirsi in vacanza anche in città

In provincia di Bergamo i borghi incantevoli non mancano di certo, e se alcuni sono ormai conosciuti e rischiano di essere presi d’assalto a Ferragosto, altri sono in genere tranquilli e piacevoli da visitare. Uno di questi è Cornello dei Tasso, in Val Brembana, che essendo raggiungibile solo a piedi in genere non attira grosse folle. Qui il tempo si è fermato quando la Via Mercatorum, antica via romana che ancora intatta lo attraversa, cadde in disuso per via della costruzione della nuova Via Priula nel 1592. Il borgo rimase isolato e passeggiare tra i suoi vicoli acciottolati con le case in pietra dalle porte di legno e sotto i portici è come viaggiare a ritroso fino al Medioevo. Sebbene visitabile solo parzialmente per via di un riallestimento, anche a Ferragosto è aperto il Museo dei Tasso e della Storia Postale, dove scoprire com’è nato il servizio postale moderno che ebbe origine proprio qui.