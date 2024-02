«Una città in cammino» per una Bergamo più accessibile e inclusiva

Spostandosi verso il centro, si passa dalla Chiesa di San Marco, parte dell’antico complesso dell’ospedale San Marco, abbattuto in seguito all’unione degli undici piccoli ospedali del territorio in un unico nucleo. L’area in cui sorgeva la struttura è ora occupata da Palazzo della Libertà. Proseguendo il tour, si arriva a Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo. Qui sorgeva la chiesa e l’annesso ospedale di Sant’Antonio da Vienne, detta Sant’Antonio in Prato, dismesso dopo l’unificazione degli ospedali. Il percorso prosegue con una visita all’ex Chiesa ed Ospedale della Maddalena, fondato dalla Confraternita dei Disciplini Bianchi per aiutare poveri e bisognosi. Attualmente la chiesa è sconsacrata e il suo spazio interno viene spesso utilizzato per mostre e convegni.