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27 Marzo 2026 Parità di Genere

Altro che celebrity. I veri punti di riferimento della Gen Z si trovano in famiglia

Articolo. Genitori, nonni e insegnanti guidano i giovani più di influencer e personaggi famosi. Lo testimonia la nuova videointervista di Eppen con protagonisti alcuni giovani bergamaschi

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scritto da Camillo Fumagalli
Docente di Scienze motorie, allenatore e appassionato di sport nella natura, sempre ispirato dal desiderio di scoprire qualcosa di nuovo.

Nell’immaginario degli adulti esiste la convinzione che le giovani generazioni, sommerse dai messaggi mediatici, considerino come modelli di vita le persone che occupano posizioni di rilievo e di grande visibilità nella nostra società come i campioni dello sport, vip, attori, cantanti e influencer del web. Sorprende invece scoprire che per la maggior parte degli adolescenti intervistati i punti di riferimento siano le persone che vivono all’interno della famiglia: i nonni, i genitori o i fratelli maggiori. Li abbiamo sentiti per il progetto editoriale di Eppen che sta indagando la parità di genere attraverso vari temi: famiglia, lavoro, passioni, casa e il tema di oggi, i riferimenti.

Dalle loro parole si colgono alcune sfumature che meritano una riflessione: innanzitutto si percepisce un senso di gratitudine in chi ha saputo ascoltarli, comprenderli e di tendere loro una mano nei momenti del bisogno. Non c’è tanto il desiderio di assomigliare a coloro che hanno raggiunto la fama e la ricchezza quanto la volontà di essere simile a chi è capace di supportare e aiutare nelle difficoltà. Come se in un adulto sia più importante la capacità di gestire le relazioni piuttosto che la ricerca del successo. Saper ascoltare e consigliare mettendosi nei panni degli altri sono divenuti aspetti fondamentali, molto più che «fare carriera». Questo significa innanzitutto che i ragazzi sono capaci di comunicare con l’adulto e, in particolare, che sanno aprirsi e raccontarsi. In seconda battuta significa che i genitori della generazione Z sono attenti e capaci nel gestire i rapporti con i figli. Tale qualità non va confusa con l’essere “amico” dei propri figli, ma significa accompagnare i figli verso una completa autonomia come persone e cittadini.

Nella mia gioventù i genitori erano più temuti che interpellati: rappresentavano il senso del dovere e il rispetto, a loro ci si rivolgeva solo in caso di estremo bisogno. E da parte loro prioritaria era l’attenzione alla salute, all’educazione e alla formazione dei figli. L’apertura al dialogo era una rarità. Altri tempi…. Ricordo poi i racconti di mio padre che ci diceva che quando era piccolo, con fratelli e sorelle, sedevano al tavolo in una stanza diversa da quella dove pranzavano i loro genitori. Altrissimi tempi…

Altro che celebrity. I veri punti di riferimento della Gen Z si trovano in famiglia

In quest’ottica rientra anche il pensiero di quella ragazza che dichiara di voler assomigliare alla propria docente, di cui orgogliosamente cita nome e cognome, non tanto per la sua preparazione e competenza nell’insegnamento quanto per la sua capacità di comprendere e di sostenere gli allievi. Nella mia quarantennale esperienza di docente posso confermare che anche l’insegnamento è molto cambiato: è progressivamente sparita la figura dell’insegnate autoritario, legato al programma e insensibile nei confronti delle difficoltà degli alunni. Al suo posto si sta progressivamente imponendo un modello di docente ugualmente preparato ma capace di relazionarsi in modo costruttivo e motivante con gli alunni. Relazione e dialogo sono diventati dei pilastri su cui costruire la formazione scolastica.

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