Altro che celebrity. I veri punti di riferimento della Gen Z si trovano in famiglia

Dalle loro parole si colgono alcune sfumature che meritano una riflessione: innanzitutto si percepisce un senso di gratitudine in chi ha saputo ascoltarli, comprenderli e di tendere loro una mano nei momenti del bisogno. Non c’è tanto il desiderio di assomigliare a coloro che hanno raggiunto la fama e la ricchezza quanto la volontà di essere simile a chi è capace di supportare e aiutare nelle difficoltà. Come se in un adulto sia più importante la capacità di gestire le relazioni piuttosto che la ricerca del successo. Saper ascoltare e consigliare mettendosi nei panni degli altri sono divenuti aspetti fondamentali, molto più che «fare carriera». Questo significa innanzitutto che i ragazzi sono capaci di comunicare con l’adulto e, in particolare, che sanno aprirsi e raccontarsi. In seconda battuta significa che i genitori della generazione Z sono attenti e capaci nel gestire i rapporti con i figli. Tale qualità non va confusa con l’essere “amico” dei propri figli, ma significa accompagnare i figli verso una completa autonomia come persone e cittadini.