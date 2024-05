Scarica l’Eppen free-press di maggio!

La copertina della nostra rivista è dedicata al Festival Pianistico di Brescia e Bergamo che, dopo il grande debutto di aprile, prosegue per tutto il mese con grandi ospiti e perle musicali imperdibili, tra i quali il concerto con «Le Concert des Nations», una delle migliori orchestre con strumenti d’epoca del mondo. Sempre in tema musica, il Politecnico delle Arti proporrà questo mese il suo primo «Donizetti Guitar Festival», una rassegna dedicata alla bellezza delle sei corde con protagonisti studenti e docenti. Per quanto riguarda l’arte, a Bergamo, Brusaporto e Scanzorosciate prenderà vita la quinta edizione del Festival «Up To You», con momenti che coinvolgeranno i giovani per riflettere insieme sul mondo di oggi.