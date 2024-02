Vuoi sapere cosa succede a Bergamo?

Dopo un inizio dell’anno scoppiettante, siamo pronti a vivere il mese più colorato dell’anno. Con febbraio tornano infatti tutti gli appuntamenti legati al Carnevale, con mascherine, costumi, giochi, coriandoli e dolcetti ad allietare l’inizio del mese. Il nostro calendario di appuntamenti non si fermerà però qui. Per scoprirli tutti basta sfogliare la nostra free-press. La trovate in download gratuito su questa pagina e in allegato a L’Eco di Bergamo di mercoledì 31 gennaio.