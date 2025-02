Guida agli eventi del weekend (14 – 16 febbraio)

È il weekend di San Valentino. Se non avete in programma appuntamenti romantici o se siete semplicemente “allergici” a cuori, rose e cioccolatini, non vi preoccupate! Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in programma a Bergamo e in provincia per un venerdì, un sabato e una domenica nel segno della musica, del divertimento, del teatro e… della festa!