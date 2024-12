Guida agli eventi del weekend (20 – 22 dicembre)

N atale è alle porte! A Bergamo e in tutta la provincia sono tantissimi gli appuntamenti dedicati alla magia delle festività, con concerti, mercatini e laboratori pronti ad accogliere grandi e piccini. Ma non solo: in questi giorni non mancano infatti anche grandi appuntamenti musicali e grandi feste per divertirsi con gli amici per un week end da non dimenticare! Scopriamo insieme i migliori eventi in programma!