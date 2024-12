L’azzardo del flamenco, fra uomo e natura in uno spettacolo di riscoperta

Il De Rerum Natura di Lucrezio è un poema didascalico in cui lo storico latino riprende, elogia e divulga il pensiero del filosofo greco Epicuro, che visse nel II secolo a.C. L’opera è suddivisa in sei libri e descrive la teoria secondo cui tutto l’universo è formato da atomi invisibili ed eterni e dal vuoto. Questi atomi sono capaci di creare legami e di ricomporsi, nell’organismo umano, in modo da creare una parte razionale detta animus e un principio vitale detto anima. Epicuro spiega anche come i sensi non siano altro che l’interazione degli atomi dell’uomo con i simulacra rerum , membrane superficiali di tutte le cose in grado di staccarsi e permanere al contatto con l’essere umano, originando sogni e pensieri. Nel De Rerum Natura si legge, inoltre, di come nascano il tuono, i lampi, fulmini e tempeste, gli arcobaleni, i terremoti e il magnetismo ma anche di come il mondo non sia infinito e di come le sofferenze possano portare alla perdita di ogni senso religioso e di ogni umanità.