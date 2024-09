Guida agli eventi del weekend (20 – 22 settembre)

Arriva per la prima volta a Bergamo, dopo tante altre città d’Italia, la « Pigiama Run », una corsa/camminata in pigiama organizzata da LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori per sostenere i bambini malati di tumore. Indossate i vostri pigiami: vi aspettiamo al Parco Suardi di Bergamo per la gran partenza.