Guida agli eventi del weekend (27 – 29 settembre)

Partiamo subito con un appuntamento che conquisterà i palati più golosi. Al NXT Station di Bergamo va in scena la « Sagra dei pici, della fiorentina e del cinghiale », un viaggio culinario tra i migliori sapori toscani. Dall’antipasto al secondo, non perdetevi la possibilità di gustare la vera essenza toscana nell’atmosfera di Piazzale degli Alpini. Se preferite invece coccolarvi con della buona musica, al Castello di Malpaga è in programma un concerto sulle note e sulle arie di Morricone, Mozart, Händel e Rossini . Protagoniste saranno le cantanti di Charme Voices Company, accompagnate da Fabio Piazzalunga al piano e Guido Bombardieri al sax, insieme ai danzatori della ProBallet Company.