Guida agli eventi del weekend (3-5 maggio)

Comincia oggi il Festival «Orlando» : in programma dieci giorni di performance , incontri, danza e cinema di cui vi abbiamo raccontato qualcosa in questo articolo . L’edizione 2024 inaugura alle 18 presso la sala dell’orologio nel Palazzo della Libertà con un aperitivo di benvenuto accompagnato da «Chthulucene. L’umana parentela» , concerto di improvvisazione di e con Alexandra Lagorio (chitarra elettrica, oggetti) e Luca Barachetti (carriola preparata, oggetti, gesti vocali) del collettivo musicale T¥RSO . Segue alle 20.30, in Auditorium, Diana Anselmo con « Je Vous Aime - una performance per gli udenti », una lecture-performance multimediale di storytelling , slide , videotestimonianze in Lingua Italiana dei Segni (LIS) e Visual Sign (forma poetica delle lingue dei segni).