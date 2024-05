«Abbiamo bisogno di storie abbastanza grandi». Tutte le performance di «Orlando»

Relazioni familiari o affettive vengono spesso brutalmente troncate da percorsi di migrazioni, come racconta «As Far as my fingertips get me» di Tania El Koury attraverso la storia del performer e artista Basel Zaraa, nato rifugiato palestinese in Siria. Ispirato al viaggio compiuto dalle sorelle di Zaraa da Damasco alla Svezia, l’incontro intimo, pensato per essere fruito da una persona per volta, invita a riflettere sul grado di empatia che si prova verso chi ha avuto esperienze diasporiche. I polpastrelli facilitano il tatto e le sensazioni, ma vengono utilizzati anche dalle autorità per un controllo della mobilità. La performance porta così a riflettere sull’effetto della discriminazione e sull’impatto delle frontiere sulle vite umane. Considerando come, nell’Europa di oggi, il viaggio di persone rifugiate possa essere programmato fin dove arrivano le loro stesse dita. Avverrà dall’8 al 12 maggio, in collaborazione con IFF – Integrazione Film Festival, e sarà ospitata nella Polveriera Superiore di San Marco, parte del progetto «Panorama Mura», un itinerario storico diffuso lungo le Mura Veneziane.