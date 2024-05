«Treviglio Cavalli». Due weekend, un giro del mondo in sella

Non solo protagonista di gare o dimostrazioni, il cavallo è anche un animale capace di grande empatia , adatto anche per i più piccoli e per attività inclusive dedicate a persone con disabilità. Ecco perché per tutti i bambini e le bambine «Treviglio Cavalli» è molto più di una fiera: è un’occasione per provare per la prima volta l’emozione di trasformarsi in cavallerizzi. Durante le giornate di sabato e domenica di entrambi i fine settimana della manifestazione, i piccoli potranno partecipare al «Battesimo della Sella», un’iniziativa proposta in collaborazione con il Centro Ippico Albarella. Un’occasione per mettere i piedi nelle staffe in un ambiente protetto e in totale sicurezza e conoscere da vicino questi splendidi animali.