«La Meraviglia del Legno». Storie di Design e Passioni in mostra a Oriocenter

Una seconda area, al primo piano del mall (zona Wagamama-Woolrich-Emporio Armani) ospita invece gli «Inediti in legno. Architetti bergamaschi dal 1945 al 2000». Ben 32 aziende della filiera del legno hanno rivisitato, riproducendoli, 21 oggetti di arredo ideati da 13 architetti e designer contemporanei per case private nel corso del Novecento, e mai messi in produzione. Parliamo di sedie, librerie, parapetti, scale, tavoli, madie, specchiere ed elementi di arredo, che sono stati riprodotti dalle aziende partendo da oggetti esistenti, prototipi o da disegni d’archivio. Le opere in mostra sono tutte opere di design ancora attuali, frutto di una call lanciata a fine 2021 da Fondazione Architetti Bergamo in collaborazione con Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bergamo.