In Bergamasca ci sono 89 siti inquinati

Terreno, sottosuolo, falde da bonificare e riqualificare. In Lombardia sono 1.114 i luoghi inquinati. Il 39% in aree industriali dismesse, il 14% in attività.

Terreno, sottosuolo e falde inquinate, in attesa di essere bonificate e aperte a opportunità di riqualifica o diversa valorizzazione. In Lombardia sono 1.114 i siti contaminati, di cui 89 a Bergamo. Ma che cosa sono, esattamente?

Come spiega l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il termine «sito contaminato» ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo o acque sotterranee, tale da rappresentare un rischio per la salute umana.

Quali sono e dove

Le aree contaminate in Lombardia si concentrano nei territori storicamente caratterizzati da un’estensiva presenza di insediamenti industriali: la Città metropolitana di Milano conta il maggior numero di siti contaminati, pari a 556.

I siti contaminati, infatti, sono rappresentati nel 39% circa dei casi da aree industriali dismesse. In misura minore la contaminazione riguarda aree industriali in attività (circa 14%) e impianti di stoccaggio o adduzione carburanti (circa 14%). La ripartizione percentuale delle tipologie di attività che hanno causato uno stato di contaminazione si è mantenuta sostanzialmente simile negli ultimi anni: è evidente nelle analisi effettuate da Arpa Lombardia sui dati estratti da Agisco, l’Anagrafe e gestione integrata dei siti contaminati.

Come spiegato sul sito della Regione, gli eventi accidentali, gli sversamenti e lo scarico abusivo di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo costituiscono le cause principali dei maggiori casi di inquinamento rilevati sul territorio, inquinamento che interessa in maggiore o minore misura tutte le matrici ambientali (aria, suolo, sottosuolo, acque di falda e superficiali).

Gli inquinanti più frequenti, secondo quanto riportato da Arpa Lombardia, sono gli idrocarburi e i metalli per la matrice terreno, mentre per la matrice acque sotterranee si tratta per lo più di metalli, idrocarburi, alifatici clorurati cancerogeni e organici aromatici. Nel caso degli inquinanti riguardanti il suolo, la loro presenza è, secondo Arpa Lombardia, presumibilmente riconducibile alla presenza sul territorio di attività che riguardano lo stoccaggio e adduzione di carburanti e ad attività del settore della lavorazione dei metalli.

In Lombardia le bonifiche hanno preso avvio nel 1996, a seguito dell’adozione della Dgr 6/17252 dell’1 agosto 1996, che ha definito i criteri per l’applicazione degli standard di qualità dei suoli. A partire da questa data nel territorio regionale sono stati bonificati e restituiti all’uso legittimo oltre 3.000 siti contaminati. Gli interventi di bonifica hanno riguardato principalmente le aree urbane e suburbane circostanti le grandi città, dove le maggiori potenzialità di riconversione urbanistica incentivano il riutilizzo dei siti.

Sono più di un migliaio, invece, i siti classificati negli anni come «non contaminati», per i quali cioè è stato chiuso il procedimento di analisi della potenziale contaminazione per assenza di superamenti dei limiti normativi per la specifica destinazione d’uso o a seguito delle risultanze dell’analisi di rischio sito specifica.

Aumentano le azioni di prevenzione

La storia industriale lombarda è alla base della gran parte dei siti attualmente contaminati e di quelli un tempo contaminati e ora bonificati. Questo perché, come spiega Maria Teresa Cazzaniga di Arpa Lombardia, «sono risultati di pregresse attività produttive, a Bergamo come in tutta la Lombardia. Nella maggior parte dei casi si tratta di aree industriali dismesse, anche molto grandi, spesso abbandonate alla fine degli anni Settanta e Ottanta e ora in un contesto appetibile per la riqualificazione». Anche oggi l’attività industriale è un potenziale rischio per le matrici ambientali, perché «l’operatività quotidiana può portare a casi di contaminazione, come, per esempio, uno sversamento, una rottura di un impianto o una fuoriuscita da un serbatoio. Le contaminazioni derivanti da situazioni emergenziali attuali e non storiche sono una casistica ben presente sia nel territorio regionale che provinciale».