Caldaia, pompa di calore full electric o ibrida?

La caldaia a condensazione utilizza il gas per produrre calore e acqua calda ed è integrabile negli impianti tradizionali, compresi quelli con radiatori. La pompa di calore full electric, invece, funziona con l’elettricità e trasferisce all’interno il calore presente nell’aria esterna. Con lo stesso principio può anche raffrescare gli ambienti durante l’estate. Il suo rendimento ottimale è interessante quando le temperature esterne non sono troppo rigide: per questo, prima di sostituire un impianto, occorre valutare caratteristiche dell’edificio, isolamento, clima della zona e sistema di distribuzione del calore. È qui che entrano in gioco i sistemi ibridi, che combinano una pompa di calore elettrica e una caldaia a gas: una centralina li coordina e decide quale utilizzare, in funzione delle condizioni esterne e, nei sistemi più avanzati, del costo delle diverse fonti energetiche. Quando il clima è più mite, la pompa di calore può coprire il fabbisogno con un consumo elettrico contenuto. Quando le temperature scendono e diventa più difficile estrarre calore dall’aria esterna, può intervenire la caldaia. Una soluzione interessante nelle abitazioni che non possono passare facilmente a un sistema completamente elettrico o che richiedono temperature di mandata elevate.