Dalla formazione all’assunzione, un ponte tra giovani e imprese

Al via il nuovo corso biennale Its in meccatronica e smart diagnostics promosso da Its Lombardia Meccatronica Academy in collaborazione con Fondazione Dalmine e Confindustria Bergamo. Il nuovo percorso partirà a ottobre e coinvolgerà fino a 25 studenti. L’obiettivo è formare dei professionisti con competenze che sappiano rispondere alle esigenze del tessuto industriale bergamasco, che richiede tecnici specializzati nella manutenzione preventiva e predittiva degli impianti industriali. I professionisti che completeranno il percorso sapranno intervenire su macchinari automatizzati, diagnosticare e risolvere guasti, analizzare dati e monitorare le prestazioni degli impianti e garantirne la continuità operativa attraverso la manutenzione.

Il progetto punta a formare tecnici altamente qualificati, in possesso delle competenze oggi più richieste dall’industria. Grazie a un percorso fortemente orientato alla pratica, sviluppato in stretta collaborazione con le imprese, gli studenti avranno l’opportunità di acquisire competenze immediatamente spendibili e di accedere con maggiore facilità e rapidità al mondo del lavoro. Allo stesso tempo, il corso contribuirà a rispondere al crescente fabbisogno di figure professionali specializzate, offrendo alle aziende personale tecnico preparato ad affrontare le sfide dell’innovazione e dell’industria.

Un altro elemento che contraddistingue il corso Its in meccatronica e smart diagnostics della Fondazione Dalmine è la sua accessibilità economica, che favorisce l’inclusione dei giovani: grazie al contributo di Fondazione Dalmine e Tenaris, la quota di iscrizione per il primo anno è di 100 euro, rispetto ai 500 degli altri percorsi di Its Lombardia Meccatronica. Inoltre, per il secondo anno sono previste borse di studio fino a 1.000 euro.

Il percorso biennale è progettato per mettere gli studenti a diretto contatto con il lavoro sul campo. Il piano di studi, infatti, prevede un totale di duemila ore di formazione, equamente divise tra le lezioni e le esperienze in azienda. Il primo anno comprende 720 ore di insegnamento in aula, mentre il secondo è maggiormente dedicato al tirocinio. Il tasso di occupazione di Its Lombardia Meccatronica Academy supera il 95% entro un anno dal termine del corso. «Con questo percorso vogliamo offrire ai giovani un’opportunità concreta per sviluppare competenze tecniche avanzate e allo stesso tempo rispondere alle esigenze reali delle aziende del territorio, sempre più orientate verso modelli produttivi innovativi e digitalizzati. Dietro al progetto c’è una necessità concreta: le imprese cercano manutentori capaci di muoversi su impianti complessi, leggere dati, usare sensori, software, robot e IA per prevenire fermi macchina e guasti. La manutenzione promuove la competitività, perché riduce le interruzioni, aumenta la continuità produttiva e permette un controllo migliore dei costi», spiega Giulia Caprera, coordinatrice della formazione della Fondazione Dalmine.

La nascita di questo nuovo percorso Its dedicato ai processi manutentivi, trasversale sui diversi settori industriali, risponde alla necessità sempre più evidente delle imprese di contare su giovani preparati, competenti e spendibili da subito nei contesti aziendali. In particolare, la manutenzione smart è un tema sempre più strategico soprattutto nella sua dimensione preventiva e predittiva per diversi settori. «Il corso, per sintetizzare, risponde alla domanda di lavoro delle aziende bergamasche: Confindustria Bergamo, Its Lombardia Meccatronica Academy e Fondazione Dalmine hanno saputo interpretare un fabbisogno molto particolare nel territorio bergamasco, affiancando il comitato tecnico scientifico nella definizione del profilo in uscita e del piano di studi del percorso formativo», ha aggiunto Raffaele Crippa, direttore di Its Lombardia Meccatronica Academy.

La pratica al centro

La pratica è il fulcro della didattica del nuovo corso Its. Il percorso formativo alternerà insegnamenti teorici a lezioni e attività laboratoriali tenute da professionisti ed esperti del settore, che porteranno in aula competenze, casi concreti ed esperienze maturate direttamente nel mondo dell’industria.