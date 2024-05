A «Rocca di Vino» protagoniste le eccellenze del territorio, e non solo

Se invece volete approfondire ulteriormente il mondo enologico, ecco due appuntamenti da non perdere. Dalle ore 15.30, il sommelier Riccardo Rapizza terrà delle degustazioni gratuite “alla cieca” (durante le quali l’etichetta del vino viene svelata solo dopo gli assaggi), esplorando come riconoscere un vino grazie alle percezioni sensoriali. Alla 17.30 è invece in programma un percorso degustativo guidato da Giulio Amaglio della Vineria Perbacco di Cologno, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio attraverso otto assaggi di vino, abbinati sapientemente a finger food a km zero.