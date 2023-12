Il miglior panettone amatoriale è made in Gazzaniga: lo prepara Rossana Filisetti

Da qui altri corsi e altri studi di teoria, perché la lievitazione è una vera e propria arte e non si smette mai di imparare. Con il supporto del marito, che le costruisce un forno a legna in taverna, Rossana è sempre più attrezzata per mettere le mani in pasta. Anzi, “pasticciare”, come dice lei. Un termine che mi incuriosisce molto. «C’è tanta magia nella parola “pasticciare”, quella magia che ti fa tornare bambino. Con tutti i doveri che noi adulti abbiamo ogni giorno, tra casa, lavoro e famiglia, è complicato trovare il tempo per le passioni. Ma se ci credi davvero lo puoi fare. Pasticciare – ripete – per me è diventata una “malattia”. I miei cari dicono che quando metto le mani in pasta ho gli occhi che brillano». Io non la posso vedere in questo momento, stiamo parlando al telefono, ma sono sicura che i suoi occhi stiano brillando anche mentre lo racconta, lo sento dalla sua voce.