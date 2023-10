La cultura casearia si mette in mostra a Bergamo con «FORME Cult»

Per valorizzare e promuovere in ambito nazionale e internazionale tutto il comparto lattiero caseario è nato a Bergamo, il 2015, il progetto «FORME», che ha proprio come obiettivo quello di accrescere la conoscenza e la percezione del valore del formaggio come frutto di filiere di produzione uniche e come risultato di storie secolari. All’interno di questo contenitore si terrà a Bergamo, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre, «FORME Cult», l’evento di riferimento per l’intero settore e per tutti gli appassionati di «food and cheese». Quest’edizione – l’ottava – sarà anche un omaggio a Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.