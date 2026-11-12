A Bergamo arriva una mostra per ripercorrere la storia della Bosnia

«Mi sono chiesta: si possono dividere le acque? Esistono confini naturali? Credo di no, perché siamo noi ad attribuire a essi un valore di sbarramento ; i confini politici moderni sono nati storicamente con la Pace di Vestfalia (1648). Il fiume è sempre stato un elemento di aggregazione, un luogo attraverso il quale si trasportavano cibo e legname, un incontro di genti e di culture. Qui, invece, è diventato un elemento divisivo », riflette l’artista. In mostra saranno presentati il video della performance , le taniche utilizzate per raccogliere l'acqua e alcune fettucce rosse sulle quali l'artista ha riportato le riflessioni raccolte durante l’esperienza. Sulle taniche compare la parola «borderline», che richiama sia la linea di confine sia una condizione di instabilità.