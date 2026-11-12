A Bergamo arriva una mostra per ripercorrere la storia della Bosnia

Ci sono ferite che non si rimarginano con la fine di una guerra. La Bosnia ed Erzegovina lo sa bene: a distanza di più di 30 anni, le divisioni restano e il ricordo del genocidio di Srebrenica è ancora oggetto di tentativi di minimizzazione. Ma se c'è chi sceglie di dimenticare, c'è anche chi cerca nell'arte un modo per custodire la memoria e trasformarla in qualcosa di nuovo. È il caso di Smirna Kulenović, artista nata nella Sarajevo sotto assedio, che ha realizzato, tra le altre opere, lavori utilizzando le foglie di piante cresciute sulle fosse comuni in Bosnia. Un lavoro in cui la natura diventa simbolo di rinascita e che ha suscitato delle profonde riflessioni in Simona Barzaghi, ideatrice e curatrice di « Thesaurus. Archivi di memoria e di futuro », progetto promosso dal Comune di Bergamo e coordinato da The Blank Contemporary Art.
Il progetto nasce nell'ambito delle commemorazioni per il trentennale del genocidio di Srebrenica, della conclusione della guerra in Bosnia con gli accordi di Dayton e della fine dell'assedio di Sarajevo, che si svolsero nel drammatico biennio 1995-1996, causando circa 100mila morti e due milioni di profughi. Con un’anteprima il 15 novembre presso la Sala dell'Orologio di CULT! la mostra inaugura ufficialmente il 19 novembre e prosegue fino al 6 dicembre.
«Thesaurus» coinvolge artisti italiani e bosniaci, tra cui Simona Barzaghi e Smirna Kulenović, attraverso un programma che, oltre alla mostra, comprende film, incontri, talk e workshop dedicati anche alle scuole. Un percorso che mette al centro l'arte come strumento per conservare la memoria, interrogare il presente e immaginare nuove possibilità per il futuro.
«Fabrizio De André cantava: “Dal letame nascono i fiori”. Smirna e altri artisti che ho incontrato nel mio percorso mi hanno riportato alle parole di questa canzone, che evocano proprio il concetto di rinascita. È proprio da qui che vorrei partire con il progetto “ Thesaurus” . La mostra affronta temi fondamentali come la memoria e il suo significato, il confine, che talvolta smette di essere una semplice linea di separazione per trasformarsi in una vera e propria trincea, l'identità e l'incontro con l'altro e con la natura, la trasformazione. La natura, in particolare, è il luogo sacro in cui queste opere sono state realizzate. Sono temi profondamente attuali, che ci invitano a riflettere sul presente, sulle attuali frizioni geopolitiche, guerre, genocidi », racconta la curatrice Barzaghi.
La mostra: confini e identità nello sguardo della curatrice
Il rapporto di Barzaghi con la Bosnia nasce ben prima di «Thesaurus». Dal 2016 l'artista lavora nel Paese, dove ha portato l'arte contemporanea in campi profughi, nelle scuole, al Museo di Tuzla e negli orfanotrofi, costruendo un rapporto diretto con le persone, le istituzioni, e i territori. Un'esperienza che l'ha portata a interrogarsi sulle divisioni ancora presenti, anche dopo gli accordi di Dayton del 1995, che misero fine alla guerra.
«Sono andata a vedere che cosa succedeva attorno a questi confini. Le tensioni le ho vissute tutte. Quando viaggio, vivo con le persone, ascolto le loro istanze, i loro sogni: sono vere e proprie indagini antropologiche », spiega Barzaghi.
Da queste domande sono nati i lavori che la curatrice presenta in mostra. Il primo è « Waterline », affiancato da « Below the Line », entrambi legati al fiume Drina, che vicino a Srebrenica segna il confine tra Bosnia e Serbia . L'artista ha compiuto una performance in barca, raccogliendo simbolicamente l'acqua lungo quella linea fluviale invisibile che separa i due Paesi, un luogo bellissimo geograficamente ma che nella sua memoria porta massacri e divisioni.
«Mi sono chiesta: si possono dividere le acque? Esistono confini naturali? Credo di no, perché siamo noi ad attribuire a essi un valore di sbarramento ; i confini politici moderni sono nati storicamente con la Pace di Vestfalia (1648). Il fiume è sempre stato un elemento di aggregazione, un luogo attraverso il quale si trasportavano cibo e legname, un incontro di genti e di culture. Qui, invece, è diventato un elemento divisivo », riflette l’artista. In mostra saranno presentati il video della performance , le taniche utilizzate per raccogliere l'acqua e alcune fettucce rosse sulle quali l'artista ha riportato le riflessioni raccolte durante l’esperienza. Sulle taniche compare la parola «borderline», che richiama sia la linea di confine sia una condizione di instabilità.
Il lavoro sui confini prosegue con « Zastawe », termine bosniaco che significa «bandiere». Attraversando i territori tra Srebrenica e il Distretto di Brčko a piedi o con mezzi fortuiti Barzaghi ha incontrato diversi abitanti ai quali ha chiesto un’azione performativa. Alle bandiere che portava con sé, appartenenti agli attuali diversi Stati indipendenti e alla ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, ha smantellato i codici di lettura tagliandone i simboli e domandando alle persone di ri-crearne di nuove. Si è così aperta una visione antropologica del presente in cui le persone hanno lavorato sull’immagine e la narrazione del proprio territorio e della loro vita. Ci si è interrogati sul concetto di identità.
«È stato un lavoro difficile anche dal punto di vista psicologico: alcuni hanno partecipato, altri si sono rifiutati. Alla fine, sono riuscita a raccogliere 36 composizioni, che ho fotografato e cucito a mano, una per una», racconta Barzaghi.
Ne è nato un tessuto lungo 36 metri, in cui i simboli originari assumono nuovi significati: le stelle diventano stelle del cielo, le linee montagne. Un tentativo di immaginare identità non necessariamente destinate a scontrarsi.
Il ritorno a Srebrenica e il rapporto con la natura
Il tema del ritorno e della possibilità di ricostruire un futuro attraversa anche « Where we stand », il lavoro fotografico di Claudio Cristini dedicato a Irvin Mujčić, nato a Srebrenica e fuggito in Italia da bambino durante la guerra. Dopo essere cresciuto in Val Camonica, Irvin ha scelto di tornare nella sua città d'origine, dove nel 2017 ha fondato « Srebrenica - City of Hope », un progetto per valorizzare il territorio e promuovere il turismo sostenibile. Le fotografie di Cristini raccontano il rapporto tra l'uomo e la natura, seguendo Irvin nell'esplorazione del territorio.
«Sia Irvin sia Claudio ci portano a riflettere su come abitare il mondo. Se vogliamo un certo tipo di mondo, dobbiamo riconoscere che siamo noi stessi natura e imparare a rispettarla, perché la natura è tutto», spiega Barzaghi. Alla storia di Irvin è dedicato anche il documentario «Il ragazzo della Drina», del regista Zijad Ibrahimović , inserito nel programma degli eventi collaterali alla mostra.
Un'altra prospettiva sulla trasformazione dei luoghi segnati dalla guerra arriva dalle opere di Smirna Kulenović. L'artista presenta due video che mettono al centro la figura femminile, la natura e la possibilità di rinascita. In «Our Family Garden» cento donne, vestite di rosso, piantano mille calendule nelle ex trincee di guerra sulla collina di Zlatište, a Sarajevo. La calendula, pianta dalle proprietà curative, diventa così il simbolo di un gesto collettivo di cura, capace di trasformare un luogo di guerra in un giardino.
«L'artista mette in campo la propria creatività per riparare e far nascere qualcosa di nuovo. È una trasformazione alchemica del dolore», sottolinea la curatrice. In mostra, Kulenović porta anche «Down to the Earth», video dedicato al patrimonio naturalistico e culturale dei Balcani e al rapporto tra le comunità indigene e la natura.
I giovani, costruttori di pace e di futuro
Una parte centrale di «Thesaurus» è dedicata alle scuole. Sono sei gli istituti superiori coinvolti: il Liceo Artistico «Manzù», il Liceo Linguistico «Falcone», il Liceo Scientifico «Lussana», l'Istituto Superiore «Mamoli», l'Istituto Agrario «Rigoni Stern» e il Patronato San Vincenzo . L'obiettivo è offrire ai ragazzi gli strumenti per sviluppare un pensiero autonomo sui temi della guerra, dei confini, dell'identità e della convivenza.
«L'arte è fondamentale perché è un linguaggio simbolico universale e sa porre domande», sottolinea la curatrice.
Il percorso prevede un workshop di regia con Ado Hasanović, autore del documentario «I diari di mio padre», realizzato a partire dalle riprese girate dal padre durante l'assedio di Sarajevo nel 1993. Gli studenti saranno coinvolti nella creazione di brevi narrazioni visive con lo smartphone. Smirna Kulenović guiderà invece due laboratori dedicati alla natura, alla memoria e alla simbologia delle piante, attraverso i quali i ragazzi rifletteranno sul concetto di rinascita e realizzeranno degli aquiloni.
Cuore del progetto sarà lo Spazio ABQ (Abitare Quarenghi), trasformato in un luogo di incontro tra gli studenti dei sei istituti. Qui i ragazzi si confronteranno sui temi della mostra e tradurranno le proprie riflessioni in lavori artistici, in un processo aperto anche alla cittadinanza. Il percorso si concluderà il 3 dicembre con la presentazione dei lavori.
Il primo riscontro, racconta Barzaghi, è già significativo: «L'entusiasmo dei ragazzi è incredibile. C'è commozione, chiedono libri da leggere, film da vedere, testimonianze da approfondire. Hanno capito quello che volevo trasmettere e stanno realizzando progetti importanti. Si rendono conto che è un grande lavoro di educazione civica e di cittadinanza, che li sta facendo maturare. Con me lavorano docenti molto bravi, del Liceo Artistico «Manzù», dove lavoro, e dei diversi istituti superiori coinvolti, che hanno saputo avvicinare i propri studenti alle tematiche di “Thesaurus” . Docenti appassionati, con grande senso civico, sociale ed un grande amore per i giovani». I professori coinvolti nel progetto sono Anna Scaramuzzi, Denise Eusebi, Claudio Cristini, Gianluca Spitalieri, Marco Mascardi, Stefania Lovat, Giampiero Forlani, Lina DeAngelis, Alessandro Morelli, Matteo Pellegatta, Andrea Robert, Marco Ferrarini.
La solidarietà bergamasca
Il progetto rende omaggio anche al legame tra Bergamo e la Bosnia, costruito durante il conflitto grazie all'impegno di giornalisti, associazioni e volontari. Tra le realtà attive nel Paese hanno operato Cesvi e Caritas, ancora oggi presenti sul territorio.
A questa storia è dedicato l'incontro «Dove serve esserci. Testimoni da Bergamo nella guerra di Bosnia e nell'assedio di Sarajevo, tra informazione e aiuto umanitario», in programma il 25 novembre all'Auditorium di CULT! in Piazza della Libertà , con Gigi Riva ( scrittore e inviato di guerra), Andrea Valesini (giornalista), Maurizio Carrara (Cesvi) e Simona Barzaghi.
«È importante che i giovani conoscano la storia del volontariato bergamasco. Sui libri di storia difficilmente troveranno queste esperienze, che invece costituiscono una parte importante delle loro radici», spiega la curatrice.
Il programma per il pubblico
Accanto alle attività rivolte alle scuole, « Thesaurus» propone un calendario di appuntamenti aperti alla cittadinanza. Il primo è domenica 15 novembre, alle 15, alla Sala dell'Orologio di CULT!, durante la giornata conclusiva di ArtDate: saranno presentati il progetto e il documentario «Il ragazzo della Drina», e una performance degli studenti del Liceo Artistico insieme a Irvin Mujčić , protagonista del film, dedicata al tema del prendersi cura e aperta alla partecipazione del pubblico.
La mostra aprirà ufficialmente giovedì 19 novembre alla Sala dell'Orologio. Venerdì 20 novembre, alle 18, sarà proiettato «I diari di mio padre» di Ado Hasanović, mentre martedì 24 novembre, alle 15, l'Accademia Carrara ospiterà un talk con Smirna Kulenović. Sabato 5 dicembre, alle 18, alla Sala dell'Orologio, l'antropologo Marco Aime e la scrittrice Elvira Mujčić dialogheranno sul tema «Vivere i confini. Tra antropologia e racconto».
Lo sguardo di «Thesaurus» è già rivolto oltre i confini nazionali: nel 2027 il progetto approderà al Museum of East Bosnia di Tuzla, per proseguire il dialogo tra artisti, studenti e comunità dei due paesi. Un percorso che restituisce il senso più profondo dell'iniziativa: non limitarsi a ricordare ciò che è accaduto, ma interrogarsi su ciò che quella memoria può insegnare al presente e al futuro.
Tutte le immagini sono frame del documentario «I diari di mio padre» di Ado Hasanović