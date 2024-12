Accademia Tadini: inverno della casa delle storie

Tra le varie proposte in corso, anche diverse iniziative per i più piccoli. Dopo il successo dei laboratori degli scorsi 24 novembre e 8 dicembre, si aprono ora le porte per il 15 dicembre. Per il primo laboratorio organizzato dagli educatori dell’Accademia, sono stati accolti 12 bambini accompagnati dalle loro famiglie, per creare insieme il calendario dell’Avvento. «Tra i volti presenti, c’erano bambini che già erano stati in Accademia per delle visite con le scuole, altri volti invece erano nuovi – spiega Albertario -. I nostri laboratori non vogliono insegnare qualcosa, danno dei suggerimenti su come passare del tempo insieme e servono alle famiglie per dedicarsi del tempo, per rafforzare il rapporto genitori-figli».