Pasqua, Pasquetta e il senso di andar per mostre

Spirito di gruppo, un sentimento tutto italiano, una nuova pittura: tutti pazzi per «I Macchiaioli». La retrospettiva, curata da Francesca Dini e Davide Dotti, riunisce oltre 100 capolavori di Fattori, Lega, Signorini, Cabianca, Borrani, Abbati e gli altri pittori che, nella Firenze del secondo Ottocento, diedero vita a una vera e propria rivoluzione artistica. Tanti i prestiti eccezionali, dalle Gallerie degli Uffizi alla nostra Accademia Carrara, ma occorre sottolineare che la mostra riesce nell’impresa di presentare un importante nucleo di opere-manifesto del movimento. Quelle opere che tutti abbiamo conosciuto sin dai manuali scolastici ma che, conservate in collezioni private, non sono solitamente accessibili, come le «Cucitrici di camicie rosse» di Borrani, la «Raccolta del fieno in maremma» di Fattori e «Pascoli a Castiglioncello» di Signorini. Così come vi si possono ammirare 22 incisioni di Fattori provenienti dal cospicuo corpus grafico donato all’Accademia Carrara da Luigi Franconi nel 1989, ma che non sono state esposte se non in rarissime occasioni.