Cosa faresti se non dovessi lavorare? La libertà secondo il docufilm «Afterwork»

Negli 81 minuti della pellicola dell’autore di film come «La teoria svedese dell’amore» e «Videocracy», il pubblico si trova a fare un viaggio che dall’Italia dei NEET, giovani che non studiano e non lavorano, conduce nella «No vacation nation», ossia gli Stati Uniti, tra il mito del sogno americano e l’assenza di una legge che imponga ferie retribuite, per arrivare poi in Corea: qui il boom economico ha generato una cultura del lavoro tossica, che il Governo sta cercando di arginare bloccando i computer sui posti di lavoro alle 18 per impedire alle persone di continuare a lavorare e promuovendo il tempo libero con spot televisivi, mentre in Kuwait l’esubero di personale fa sì che molti si trovino alla scrivania in uffici pubblici pagati per non fare nulla. E poi ci sono le voci di filosofi, che aprono spazi di riflessione, dati e previsioni statistiche su un mondo in divenire. Non mancano, infine, i contributi di privilegiati: ricchi ereditieri che fanno solo ciò che desiderano o che, pur non avendo obbligo di guadagnare denaro, adottano un’etica del lavoro quasi ossessiva.