Il magico quintetto della Canottieri Sebino, dalle Olimpiadi di Londra al successo internazionale

All’epoca, i Mondiali di canottaggio non esistono, motivo per cui la rassegna continentale rappresenta una sorta di “sfida iridata”, decisiva per determinare chi sia il miglior equipaggio del globo, esclusi quelli provenienti dal Nord America, presenti alle Olimpiadi. E proprio i Giochi diventano il nuovo passaggio per Polloni e compagni che nel 1948 si superano e ottengono il pass per Londra. «Allora la Nazionale si costituiva sulla base di vari parametri, selezioni pre-olimpiche che definivano sostanzialmente quella che era la barca migliore. La Canottieri Sebino vinse le gare di selezione olimpica battendo la Moto Guzzi e a quel punto si ritrovarono alle Olimpiadi – spiega Riccardo Vender, consigliere e memoria storica delle imprese della formazione orobica – Per loro, che abitavano sul lago, il canottaggio era un passatempo, visto che era lo sport più affine da praticare legato anche alle aziende del territorio. A Lovere, l’ILVA, a Mandello Lario la Moto Guzzi aveva una squadra di canottaggio così come la Fiat sul Po. Per questo motivo, mi raccontava Reginaldo Polloni, il primo suo allenamento avveniva sul lavoro, caricando e scaricando gesso sulle chiatte sul posto di lavoro, poi andava al Circolo per prepararsi in acqua».