L’Arenaria di Sarnico, status symbol delle pietre da costruzione bergamasche

Così come Firenze ha la sua pietra nella Pietra Serena, Bergamo ha la sua pietra nella nostra Arenaria di Sarnico, che si contraddistingue per i medesimi caratteri estetici, prestazionali e di gradevolezza della Pietra Serena. Una schietta somiglianza già nota in passato. Il grande architetto Vincenzo Scamozzi, infatti, nel suo trattato «L’idea dell’architettura universale» pubblicato nel 1615, parla non solo del nostro nobile marmo bianco di Zandobbio, ma anche dell’Arenaria di Sarnico: «Hanno parimente altre pietre forti di colore endeghino chiaro, ò come la Serena di Fiorenza, per non dir celeste, le quali non sono da paragonare alle sudette marmorine: di queste se ne seruono communemente nelle fabriche».