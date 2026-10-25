Nobel per la chimica 2026, come controllare la «mano» delle molecole

Nell’industria alimentare e della cosmetica, la chiralità è un fattore che determina l’odore. Ad esempio il limonene contenuto negli agrumi ha il caratteristico odore dolce agrumato solo nella sua forma di R-limonene, mentre la sua “mano opposta”, l’S-limonene, ha l’odore di pino o trementina. Due cose completamente diverse. La produzione industriale di aromi spesso si accontenta di produrre la miscela perdendo il profilo sensoriale dell’estratto naturale. Applicando il principio dell’autocatalisi asimmetrica ci sarebbero nuove possibilità. La chimica stessa ha bisogno di composti omochirali (che contengono un solo enantiomero) come reagenti per sintesi e per l’uso in tecniche analitiche. Reagenti che ad oggi sono fortemente dispendiosi ma potrebbero diventare molto più accessibili e disponibili in futuro. Concludiamo con un ultimo campo che potrebbe beneficiare di queste scoperte che non attiene alla vita o alla biologia, ma piuttosto ai materiali. Una proprietà ben nota dei composti chirali è che ognuna delle due forme interagisce in maniera diversa con la luce polarizzata. Per questo vengono anche definiti come “otticamente attivi”. Il problema è che l’effetto si perde quando il composto è in miscela e sono presenti entrambe le molecole chirali. Le possibili applicazioni sono per display , rilevatori e componenti ottici integrati in diversi tipi di tecnologie.