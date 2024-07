Con «Pressione Bassa», Giorgia Fumo racconta la seconda giovinezza dei Millennials

GF: Se non fosse stato per i social, avrei avuto grandi difficoltà a farmi notare nel mondo della comicità. Mi sarei probabilmente dovuta trasferire in qualche grande città e cercare di attirare l’attenzione di autori e distributori teatrali che, per lungo tempo, hanno snobbato il mio tipo di comicità. Non rientravo né nel profilo di persona né nello stile di comicità che l’establishment solitamente favorisce o riconosce, semplicemente perché ho cercato di distaccarmi dai soliti cliché legati alla comicità femminile. Grazie ai social, invece, ho potuto stabilire un contatto diretto con il pubblico. Le persone che apprezzavano il mio lavoro hanno potuto trovarmi, seguirmi e sostenermi, creando una massa critica che ha fatto sì che anche gli altri si accorgessero di me. I social sono stati una risorsa incredibile, soprattutto per chi, come me, vive in provincia e propone idee nuove. Sono insostituibili in questo senso. Ricevo anche delle critiche: quella più comune è che le donne non fanno ridere. Ma non lascio che queste sciocchezze mi abbattano, vado avanti, continuo a fare il mio lavoro e a riempire i teatri. I sold out sono la risposta più forte e concreta.