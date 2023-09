Circo Zoé, un insieme è sempre composto da elementi

SB: Ogni spazio ha caratteristiche peculiari che influenzano la nostra creazione artistica in modo diverso, che cerchiamo di sfruttare per avanzare tecnicamente e artisticamente. Non consideriamo il teatro, lo chapiteau o l’arena esterna come luoghi equivalenti. Per noi, il tendone non rappresenta una scelta di vita, ma un mezzo al servizio della nostra espressione artistica in un dato momento. La nostra scelta di vita è quella di portare avanti progetti come compagnia. Montare lo chapiteau in una città ci permette di invitare il pubblico in un ambiente intimo e trasformare un luogo ordinario in uno di cultura e spettacolo. La forza del tendone sta nel poter raggiungere luoghi dove il teatro tradizionale non arriva, è una metafora potente. Il teatro, al contrario, è uno spazio più codificato e siamo noi a doverci adattare alle sue caratteristiche.