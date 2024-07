«E io cosa c’entro?» si chiede il Bepi a «deSidera Bergamo Festival»

TI: È un mio marchio di fabbrica: scrivo un copione, ma poi devo assolutamente improvvisarlo. Il modo in cui sto parlando con te, probabilmente sarà lo stesso che userò durante lo spettacolo. Un modo fatto anche di titubanze, di incertezze, che farà sentire anche chi ascolta un vero interlocutore. Se parlo come un libro stampato, sembra tutto meno vero, meno sentito. Terrò il concetto scritto sul foglio di carta in scaletta, ma poi svilupperò quel concetto a Osio in un modo, e a Sant’Omobono in modo diverso… Dipenderà tutto da che aria si respirerà, dalla reazione del pubblico, dal fatto che possa essere più o meno incline alla comicità. Mi fanno ridere tutte quelle situazioni in cui ho le luci sugli spettatori, quindi vedo le loro facce. Ti dirò che, nonostante trent’anni di carriera, ci sono dei momenti ancora tutti da interpretare, per esempio quando il pubblico è completamente in silenzio. Se vedi lo sbadiglio è tutto chiaro, ma quando non vedi niente… è una cosa che mi manda in crisi. Non è un mestiere facile, insomma. Devi avere rispetto del pubblico, ma ricordarti sempre che in quel momento lì stai comandando tu. Ed è giusto così.