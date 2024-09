A «Caverpaga» l’unione ha fatto (davvero) la forza

Diverse persone hanno raggiunto domenica 1° settembre a Cavernago L’Eco café, la redazione mobile de L’Eco di Bergamo, in occasione di «Caverpaga», una grande festa di comunità all’insegna della solidarietà. Tra loro anche due signore impegnate da anni nella manifestazione in qualità di hobbiste. Dopo qualche chiacchiera, una delle due, in prima linea con i suoi prodotti di artigianato, mi ha presentato quella che ormai è diventata la sua “vicina di bancarella”: «Lei vende le torte. Il ricavato va a Padre Luca che sta costruendo un Pronto Soccorso in Mozambico». «Cavernago – mi ha spiegato a proposito il sindaco Giuseppe Togni – ha un cuore grande, come dimostrano le due gare di solidarietà di quest’anno: sostenere il nostro missionario in Africa e l’Associazione di volontariato Speranza, impegnata nel trasporto delle persone anziane e con disabilità. Tutte le organizzazioni del paese sono scese in campo per raggiungere questi due obiettivi». Oltre ad acquistare prodotti di ogni tipo presso i 51 stand presenti, era anche possibile partecipare a una raccolta alimentare per sostenere l’Associazione Speranza.